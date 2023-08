Reinhard Six alias „DiagnoSix“ bei einem Radrennen – das RAA faszinierte ihn von Anfang an und war Initialzündung für seine Firmengründung.

Das Race Around Austria geht von 14. bis 20. August in seine 35. Runde. Es ist so etwas wie die heimische Version des berühmten Race Across America: 2200 Kilometer und mehr als 30.000 Höhenmeter erwarten die Ultra-Radler. Für Reinhard Six aus Frankenburg hat es sein ganzes Leben verändert.