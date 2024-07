Brennpunktschulen: Quereinsteiger, die den schwierigeren Weg gehen

An 16 oberösterreichischen Schulen werden im Herbst "Teach For Austria"-Absolventen unterrichten.

"Antisemitismus an Brennpunktschulen", "Kinder und Lehrer fliehen aus Brennpunktschulen" oder "Brennpunktschulen – die Kinder des Zorns: Ihre Taten und ihre Opfer": Schlagzeilen wie diese erzeugen ein Bild von scheinbar hoffnungslosen Orten, an denen eigentlich keiner sein will. "Der einfachere Weg wäre, wenn ich in einem behüteten Gymnasium unterrichten würde", sagt Sylvia-Maria Pichler im Gespräch mit den OÖNachrichten.