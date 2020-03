Quarantäne wie in Tirol? "Nur der allerletzte Weg"

Aktueller Stand: Mit Donnerstagfrüh liegen österreichweit 1843 Fälle vor (Stand: 8 Uhr). 13.724 Testungen wurden durchgeführt.

Binnen 24 Stunden ist die Zahl der Infizierten in Österreich um 372 Fälle gestiegen.

Nach Bundesländern: 437 Erkrankte kommen aus Tirol, 345 aus Oberösterreich, 283 aus Niederösterreich, 233 aus der Steiermark, 231 aus Wien, 138 aus Vorarlberg, 110 aus Salzburg, 45 aus Kärnten und 21 aus dem Burgenland. Oberösterreich ist nach Tirol das am stärksten betroffene Bundesland.

437 Erkrankte kommen aus Tirol, 345 aus Oberösterreich, 283 aus Niederösterreich, 233 aus der Steiermark, 231 aus Wien, 138 aus Vorarlberg, 110 aus Salzburg, 45 aus Kärnten und 21 aus dem Burgenland. Oberösterreich ist nach Tirol das am stärksten betroffene Bundesland.

Weltweit wurden bisher insgesamt 218.815 bestätigte Fälle bekannt gegeben, 8.810 starben. 84.114 Menschen haben sich global bereits wieder von Covid-19 erholt.

Regierung informiert: Über die neuesten Entwicklungen berichten Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) um 12:30 Uhr. Wir übertragen live.

Es ist eine in Österreich bisher beispiellose Maßnahme: Seit Mitternacht stehen alle 279 Tiroler Gemeinden unter Quarantäne. Die Heimatgemeinde darf nur dann verlassen werden, wenn es um die Deckung der Grundversorgung geht, um die Daseinsvorsorge oder um zur Arbeit zu kommen.

Mit aktuell 437 nachweislich Infizierten ist das 750.000-Einwohner-Bundesland Tirol derzeit mit Abstand das meistbetroffene Bundesland in Österreich. Auf Platz zwei in absoluten Zahlen folgt mit aktuell 345 Infizierten Oberösterreich (1,47 Millionen Einwohner). Gemessen an der Zahl der Bevölkerung liegt Oberösterreich an dritter Stelle aller Bundesländer. Tirol verzeichnet einen Infizierten pro 1734 Einwohnern, Vorarlberg einen Infizierten pro 2877 Einwohnern, Oberösterreich einen Infizierten pro 4319 Einwohnern.

Wird Oberösterreich dem Tiroler Beispiel folgen? „Eine totale Abriegelung eines Bundeslandes, wie es Tirol derzeit macht, kann nur der allerletztmögliche Weg sein“, sagt Oberösterreichs Landeshauptmann Thomas Stelzer auf Anfrage der OÖNachrichten. Die derzeit geltenden Ausgehbeschränkungen, die von der Bundesregierung gesetzt wurden, seien bereits „sehr einschneidend“, sagt Stelzer. Er hoffe, dass sich die aktuell geltenden Maßnahmen positiv auswirken und eine Trendwende bringen. Dafür sollten sich aber alle an die Beschränkungen halten.

