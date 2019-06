Pyhrnautobahn wegen Übung am Samstag gesperrt

Deshalb ist die A9 am Samstag zwischen Klaus und Inzersdorf gesperrt. In Richtung Wels ab 15 Uhr, in Richtung Graz ab 15.30 Uhr. Um 20 Uhr wird die Strecke wieder freigegeben. Der Verkehr wird in der Zeit über die B138, die Pyhrnpassstraße, umgeleitet.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.