Der Tourismus sei die einzige Chance für Wachstumspotential in der Region, sagte Norbert Vögerl im November 2016. Der damalige Bürgermeister von Windischgarsten erhielt dafür breite Zustimmung von acht Amtskollegen aus umliegenden Gemeinden. Gemeint war allerdings nur ein konkretes Projekt: die Verbindung des Skigebiets Höss in Hinterstoder mit der Wurzeralm in Spital am Pyhrn.