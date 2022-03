„Ist das frei, was wir hier sprechen?“ Die junge Russin Dasha lebt zwar schon seit sechs Jahren in Linz, trotzdem fragt sie noch einmal nach, als wir sie zum Interview bitten. Zur Sicherheit, denn in ihrem Heimatland sei es nicht üblich, dass sie ihre Meinung frei äußern dürfe. Umso deutlicher zeigt sie am Dienstagabend bei der Kundgebung am Martin-Luther-Platz in Linz, was sie vom gewaltsamen Angriff von Wladimir Putin auf die Ukraine hält. „Mein Herz blutet jetzt.