Pumuckl, Philip Morris und Sputnik: Welche Vornamen in Österreich verboten sind

Grundsätzlich herrscht in Österreich das Recht auf freie Namenswahl. Haben sich die Eltern auf einen Namen geeinigt, wird dieser von einem Standesbeamten abgesegnet. Johann Fally, ehemaliger Standesbeamter in Vöcklabruck und Experte auf dem Gebiet des Namensrechts, klärt auf, ob es dabei Regeln gibt.

"Prinzipiell sollte der Vorname dem Geschlecht entsprechen. Der zweite Vorname kann dann allerdings abweichen, wie es etwa bei Rainer Maria Rilke der Fall war", sagt Fally. Auch gleichgeschlechtliche Namen wie Andrea sind für einen Mann erlaubt. In den allermeisten Fällen gibt es vom Standesbeamten zu dem vorgeschlagenen Namen keine Beanstandungen. "Wenn doch, wird recherchiert. Es gibt Namen, die in Österreich nicht gebräuchlich sind, aber in anderen Regionen der Welt völlig normal sind, wie zum Beispiel Osama. Auch diese werden erlaubt", so Fally.

Pumuckl und Philipp Morris

Als Richtlinie bei Vornamen gilt, dass Bezeichnungen, die nicht als Vornamen gebräuchlich sind oder dem Wohl des Kindes schaden können, nicht gewählt werden dürfen. Fantasy-Figuren gehen demnach eher nicht durch, auch Adelstitel sind verboten. "Dann gibt es ein persönliches Gespräch mit den Eltern, die meistens Einsicht zeigen". Ein Beispiel dafür wäre der Name Pumuckl, der zwar offiziell nicht verboten ist, in Österreich aber laut Statistik Austria seit 1984 nicht mehr vergeben wurde. "Einmal wollten die Eltern ihr Kind Philip Morris (wie die Zigarettenmarke) nennen, das konnte ich ihnen dann aber ausreden, obwohl Philip und Morris als einzelne Namen erlaubt wären", sagt Fally.

Eine Namensänderung bei der entsprechenden Bezirksbehörde oder dem Magistrat ist immer möglich - aber mit hohen Kosten von mehreren hundert Euro verbunden. "Hat man allerdings gute Gründe für eine Änderung oder kann man beweisen dass einem der Name nur schadet, kostet es nur eine Bearbeitungsgebühr", sagt Fally.

Folgende Namen würden in Österreich, falls vorgeschlagen, abgelehnt werden (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Atomfried

Bierstüberl

Cerberus

Grammophon

Judas

Lenin

Majesty

McDonald

Medusa

Nutella

Pepsi

Pi

Pumuckl

Rasputin

Satan

Sputnik

Steißbein

Störenfried

Autor Norbert König-Felleitner stellvertretender Ressortleiter Online-Redaktion