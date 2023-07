Abkühlung werden viele Menschen in den Badeseen und Freibädern suchen.

Die Liegeplätze in den Freibädern und an den Seeufern Oberösterreichs werden in den nächsten Tagen gut ausgelastet sein: Pünktlich zum Beginn der Sommerferien wird es im gesamten Bundesland hochsommerlich. Bleiben dürfte die Hitze zumindest bis kommenden Mittwoch.