Pünktlich zu den Eisheiligen: Es bleibt nass-kalt

Seit gestern sind laut Bauernregel die Eisheiligen ins Land gezogen: Pankratius (gestern), Servatius (heute), Bonifatius (morgen) und die kalte Sophie (am Mittwoch) bringen nach der Überlieferung kaltes Wetter, danach ist es mit dem Frost vorbei.

"Pünktlicher als heuer könnten die Eisheiligen gar nicht sein", sagt Michael Butschek von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG). "Sie haben Oberösterreich fest im Griff." Bis inklusive Donnerstag bleibt es – in unterschiedlichen Varianten – nass und kalt.

Heute regnet es vor allem im Süden des Landes, der Rest bleibt trocken. "Die Temperaturen gehen über acht bis 13 Grad nicht hinaus", sagt der Meteorologe. Der morgige Dienstag startet meist bewölkt, dann weitet sich der Regen vom Süden in den Zentralraum und das Mühlviertel aus. Die Tageshöchstwerte sind noch niedriger als am Tag zuvor: sechs bis elf Grad. Am Mittwoch und Donnerstag regnet es weiter. "Am Donnerstag steigen die Tageshöchstwerte erstmals auf acht bis 14 Grad an", sagt Butschek.

Ab Freitag wird’s endlich besser: Statt Regen Sonne bei bis zu 20 Grad. "Richtung Wochenende könnte es wieder wärmer werden." Der Regen in den kommenden Tagen sei für die Natur dringend nötig: "Das Regendefizit wurde bisher noch nicht aufgeholt. Wir haben aktuell noch 15 bis 20 Prozent zu wenig Niederschlag", sagt Butschek.

Schwere Unwetter

In der Nacht auf gestern richteten schwere Unwetter vor allem im Burgenland, in Niederösterreich und der Steiermark viele Schäden an. Im Raum Liezen lösten Blitzschläge zwei Brände aus, im Bezirk Neunkirchen mussten Feuerwehren zu 22 Einsätzen ausrücken. Auch in Mattersburg standen 300 Helfer im Einsatz, um Keller auszupumpen und überflutete Straßen vom Schlamm zu befreien.

