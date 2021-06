Public Viewing: Wo die EM-Spiele geschaut werden können

500 Fußball-Fans können die Auftaktpartie heute Abend (sowie alle anderen Spiele) am Donauufer in Linz live auf Großleinwand mitverfolgen: Präsentiert von den OÖN, gibt es in der "Sandburg" die EURO im Public Viewing zu sehen. Eingelassen werden Gäste nur mit 3G-Nachweis. Einen (von 300) Liegestühlen kann man für vier Euro reservieren. Ein Platz auf der VIP-Tribüne kostet 30 Euro. Reservierungen auf www.diesandburg.at

Ebenfalls in Linz zeigt das Chelsea Pub in der Domgasse alle Spiele live.

In Wels werden die Spiele des ÖFB-Teams sowie die Halbfinale und das Finale auf dem Stadtplatz gezeigt. Allerdings nur bei Schönwetter. Die Teilnehmerzahl ist dabei auf 300 Personen begrenzt. Unter Einhaltung der 3-G-Regel stehen rund 100 Liegestühle und ca. 200 Sessel bereit.

In Marchtrenk werden am Stadtplatz ebenfalls einige Spiele auf einer großen Videowall gezeigt. Unter Einhaltung der 3G-Regel gibt es dort auch Essen für die Fußballfans. Infos darüber finden Sie hier.

OÖ-Ligist SV Grieskirchen veranstaltet am heimischen Pühringer-Platz ebenfalls ein Public Viewing. Ab 17.30 Uhr werden die Spiele bei jedem Wetter übertragen. Voraussetzung sind auch hier die 3G-Regel und eine FFP2-Maskenpflicht.

In Steyr können Fußball-Fans neben den Spielen des ÖFB-Teams auch alle Spiele um 18/21 Uhr von Donnerstag bis Samstag im Kulturverein Röda live mitverfolgen.