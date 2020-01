Pubertär, männlich und frustriert: So ticken Serienbrandstifter

Viermal in Enns, viermal in Hargelsberg, einmal in Steyr: Eine ungewöhnliche Serie von neun Brandstiftungen binnen zwei Wochen versetzt die Bevölkerung in Angst. Zwei Verdächtige wurden mittlerweile überführt, in Hargelsberg sind die Ermittlungen noch im Gang. Was treibt die Täter an? Die OÖNachrichten sprachen dazu mit dem bekannten Gerichtspsychiater Reinhard Haller.

OÖNachrichten: Was bringt Menschen dazu, Feuer zu legen?

Haller: Da kann ich nur allgemein aufgrund meiner Erfahrungen als Gerichtspsychiater sprechen. Ich habe mehr als 100 einschlägige Gutachten erstellt. Der Großteil der Täter handelt aus kriminologischen Motiven, es geht um Versicherungsbetrug oder Rache. Es gibt aber auch pathologische Brandstifter, sogenannte Pyromanen, die in der Regel an einem Handicap im mentalen Bereich leiden.

Aus welcher Bevölkerungsgruppe kommen diese Täter?

Fast immer sind es junge Männer. Allein schon deshalb, weil sie körperlich eher in der Lage sind, rasch davonzulaufen und dann auch rasch wieder am Brandort aufzutauchen, um ihr Werk zu bewundern oder um bei den Löscharbeiten unter den Ersten zu sein.

Was läuft bei den Betreffenden falsch?

In der Regel fehlt es ihnen an einem Gefühlsanschluss, sie halten sich für minderwertig, sind frustriert und gekränkt. Meist haben sie keine partnerschaftliche Beziehung. Kommt noch die enthemmende Wirkung von Alkohol dazu, schreiten sie zur Tat.

Wie wirkt die Brandlegung auf die Täter?

Wenn sie das Feuer sehen, gibt ihnen das ein erhebendes Gefühl. Alle fürchten sich vor dem "Feuerteufel", aber nur er selber weiß, wer es ist.

Gibt es auch eine tiefenpsychologische Erklärung?

Ja, denn Feuer ist ein Faszinosum von gewaltiger archaischer Macht. Damit verbunden ist seine hohe Symbolkraft: Es steht für Leidenschaft, Erotik, Aggressivität, aber auch für emotionale Wärme.

Welcher Fall aus Oberösterreich bleibt Ihnen in Erinnerung?

Das ist jener, der sich vor 20 Jahren in St. Georgen an der Gusen ereignet hat. Nach zwölf Brandlegungen wurde Mitte Jänner 2000 ein 16-jähriger Jungfeuerwehrmann überführt und zu vier Jahren Haft samt Einweisung in eine Anstalt verurteilt. Er wollte sich einen "Wettkampf" mit der Polizei liefern, nach dem Motto: Schauen wir einmal, wer besser ist, sie oder ich. Letztlich wurde ihm wie den meisten Serienbrandstiftern zum Verhängnis, dass er immer unvorsichtiger vorging.

Treten junge Feuerwehrmänner überdurchschnittlich häufig als Brandstifter in Erscheinung?

Ich würde sagen: überzufällig häufig. Das heißt natürlich nicht, dass man durch die Tätigkeit bei der Feuerwehr zum Brandstifter wird. Aber wenn jemand ein pyromanisches Bedürfnis hat, wird er sich eher in einem "brandnahen" Beruf einbringen. Dort findet er die äußeren Umstände, in die seine Psyche "versponnen" ist. Auch das Gewissen spielt eine Rolle. Das kann er beruhigen, wenn er beim Löschen hilft. Es geht ihm ja nicht darum, Schaden anzurichten, sondern um die Brandlegung an sich.

Gibt es auch weibliche Brandstifter?

Selten, aber doch. Bei Frauen steckt oft ein Suchtproblem dahinter, oder eine Borderline-Störung. Serienbrandlegungen sind aber eine rein männliche Domäne.

Gibt es eine Art weibliches "Gegenstück" zum Pyromanen?

Das weibliche "Gegenstück" ist aus psychiatrischer Sicht die Kleptomanin. Ihr geht es um das Stehlen um des Stehlens willen, aus einem Minderwertigkeitsgefühl und innerer Leere heraus. Pyromane und Kleptomanin wollen sich eine "Sensation" verschaffen, beide suchen auf unterschiedliche Weise den Kick.

Wie hoch ist die Gefahr, dass Pyromanen nach Verbüßung der Strafe rückfällig werden?

Pyromanen sind oft im jugendlichen Alter, in einer pubertären oder spätpubertären Umbruchphase mit hohem Aggressionspotenzial und noch ungefestigter Persönlichkeit. Sie benötigen unbedingt eine Therapie, dann ist die Rückfallquote gering. Geschieht das aber nicht, besteht die Gefahr, dass sie später eine bösartige narzisstische Persönlichkeitsstörung entwickeln und noch gravierendere Delikte begehen.

Von Knittelfeld bis Steyr: Zahlreiche Brandstiftungen

Es gibt Gerüchte, Verdächtigungen, Theorien – doch die ermittelnden Polizeibeamten schweigen, nachdem bei einer Familie in Hargelsberg (Bezirk Linz-Land), wie berichtet, vier Brände gelegt wurden. Ein junges Paar und das gemeinsame Baby leben in dem Haus. Dort sind innerhalb von gut einer Woche ein Holzstapel und ein Auto angezündet worden, eine Garage brannte und zuletzt ist am Mittwoch im versperrten Keller des Einfamilienhauses ein Feuer gelegt worden.

Die Ermittlungen laufen weiter, die Polizei geht bei dieser Brandserie nicht von einem Täter aus, der wahllos Brände legt, wie dies im zehn Kilometer entfernten Enns der Fall war. Wie berichtet, sitzt ein 17-Jähriger aus Ennsdorf (NÖ) in Untersuchungshaft. Er soll mit zwei Mittätern, einem Pärchen, vier Brände gelegt haben, weil er den „Nervenkitzel“ gesucht habe. Letztlich hätten ihn die vielen Polizeistreifen davon abgehalten, noch weitere Feuer zu legen.

Ebenfalls rasch aufgeklärt wurde die Brandstiftung in einem Keller eines Mehrparteienhauses in Steyr vergangenen Montag. Ein 53-Jähriger wird verdächtigt, Regale und Aktenordner im Kellerabteil seiner Ex-Ehefrau angezündet zu haben. Er sitzt ebenso wie der 17-Jährige in Untersuchungshaft.

In dieser Woche gelang es aber auch der Polizei in der Steiermark, einen Brandstifter auszuforschen: Ein 27-Jähriger soll vergangene Woche innerhalb von drei Tagen im Raum Knittelfeld sechs Brände gelegt haben, die alle rasch gelöscht werden konnten. Der Verdächtige, der schon wegen Sachbeschädigungen amtsbekannt ist, ging der Polizei dank Zeugenaussagen bei einem Streifendienst ins Netz.

Ungeklärt ist hingegen noch die Brandstiftung in einer Tiefgarage in Traun (Bezirk Linz-Land). Ein Unbekannter hat einen Kübel, gefüllt mit Papierresten, und auch Gartengeräte an drei Stellen angezündet. Verletzt wurde bei dem Brand niemand, aber zwei weitere Garagen wurden schwer in Mitleidenschaft gezogen.

Artikel von Alfons Krieglsteiner Redakteur Land und Leute a.krieglsteiner@nachrichten.at