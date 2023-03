Psychosoziale Unterstützung wird aufgestockt

Das Angebot habe sich bisher stark auf den Zentralraum beschränkt, was sich jetzt ändern solle, wie Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP) sagt.

Aktuell sind zwölf Psychosoziale Unterstützungsteams (PSU) an Pflichtschulen beschäftigt. Nun sollen mindestens acht neue Stellen ausgeschrieben werden. Dabei wird darauf Wert gelegt, dass jene Regionen unterstützt werden, die eine Vielzahl an außerordentlichen Schülern haben. Derzeit werden von den PSU insgesamt 460 Lehrkräfte und 3850 Schüler betreut. Besonders intensiv werden jene 15 Schulen betreut, an denen die PSU aktiv stationiert sind. Darüber hinaus sind sie an mehr als 100 Pflichtschulen im Bundesland tätig. Diese Anzahl wird sich erhöhen.

