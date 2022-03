"Psychische Probleme dürfen kein Tabuthema sein"

Wer gestern Vormittag beim Linzer Taubenmarkt vorbeispazierte, konnte sie kaum übersehen: Mehrere Schüler in schwarzen, orangefarbenen und grünen Pullis, ihre Gesichter verdeckt durch einen lächelnden Smiley. In ihrem "dunklen Klassenzimmer" wollte gestern die Union Höherer Schüler darauf aufmerksam machen, wie viele Schüler in einer einzigen Klasse mit starken psychischen Belastungen zu kämpfen haben.