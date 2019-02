Psychiater soll Insassen von Justizanstalt Asten geohrfeigt haben

ASTEN. Die Polizei Oberösterreich ermittelt gegen einen Psychiater, der in der Justizanstalt Asten (Bezirk Linz-Land) einen Insassen geohrfeigt haben soll.

Die Justizanstalt Asten Bild: Griessl

Die Staatsanwaltschaft Wels hat eine Sachverhaltsdarstellung übermittelt bekommen, die Ermittlungen sind aber noch nicht abgeschlossen", bestätigte Sprecher Christian Hubmer einen Medienbericht.

Der Vorwurf lautet "Übergriff zum Nachteil eines Gefangenen", sagte Hubmer. In dem Forensischen Zentrum, das auf die Langzeitrehabilitation von Insassen mit schweren psychischen Erkrankungen abzielt, soll ein Psychiater in einer Sitzung die Nerven verloren und zugeschlagen haben. Mehrere Zeugen wollen dies gesehen haben, hieß es in dem Bericht.

