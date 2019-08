Prüferin für positive Deutschtests bestochen: Erneut Schuldsprüche

Gegen Bezahlung von durchschnittlich 400 Euro Bestechungsgeld soll eine ehemalige Deutschprüferin die schriftlichen Tests ihrer Prüflinge so manipuliert haben, dass die Ergebnisse positiv ausfielen – obwohl die zur Prüfung angetretenen Migranten kaum über Deutschkenntnisse verfügten. Wie berichtet hat die Linzer Kriminalpolizei heuer im Frühjahr in mehr als 100 Fällen Anzeige erstattet. Die Frau war in den Jahren 2011 bis 2016 als Deutschprüferin beim Österreichischen Integrationsfonds zertifiziert gewesen.

Die Justiz ist weiterhin mit dem Aufarbeiten der Affäre beschäftigt. Inzwischen ist die Prüferin (nicht rechtskräftig) wegen Bestechlichkeit zu einer bedingten Haft- und einer unbedingten Geldstrafe verurteilt worden.

Die Verfahren gegen die mutmaßlichen Bestecher sind weiterhin im Laufen. Gestern mussten sich fünf Angeklagte in Linz vor Gericht verantworten. Die Bilanz: ein Prozess wurde wegen weiterer Beweise vertagt. Drei Beschuldigte wurden zu jeweils sechs Monaten bedingter Haft verurteilt, in einem Fall kam es zu einem Freispruch.

Unter den Verurteilten war ein kurdisches Ehepaar aus dem Bezirk Perg. Die beiden bestritten, die Prüferin um je 400 Euro bestochen zu haben. Sie hätten die Frau gar nicht gekannt, behaupteten sie.

Die im Prozess dargebotenen Deutschkenntnisse der zwei Beschuldigten stimmten so gar nicht mit dem angeblichen Niveau überein, das die Prüferin beim Test festgestellt hatte. Demnach verfüge das Paar über "B1"-Kenntnisse, was Matura-Niveau für Deutsch als Fremdsprache bedeutet. Ein später bei einem anderen Prüfer durchgeführter Test ergab hingegen nur ein "äußerst schwaches A2-Niveau". Dieses bedeutet, sich nur "auf elementarer Ebene" "in einfachen Alltagssituationen" verständigen zu können.

"Ich habe viel geübt"

"Wieso haben Sie die B1-Prüfung dann bestanden?", wollte Richter Stefan Aich von der Angeklagten wissen. "Ich habe viel geübt, wenn der Wille da ist, schafft man es", gab die Übersetzerin die Antwort der Frau wieder. Beim mit Bleistift ausgefüllten Test ihres Mannes gab es zehn Ausradierungen. "Möglich, dass ich sie ausradiert habe", behauptete der Kurde. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Prüferin diese Korrekturen vorgenommen habe.

Artikel von Robert Stammler Redakteur Land und Leute r.stammler@nachrichten.at