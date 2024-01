21-Jähriger in Wels vor Gericht: "Er wollte zu keiner Sekunde einen Menschen töten"

Der junge Mann musste sich am Mittwoch vor dem Landesgericht in Wels verantworten.

Nicht selten führt im Leben der Zufall die Regie, sodass schlimme Dinge doch noch ein gutes Ende finden können. Hätte sich die Wohnung, in der ein unsteter 21 Jahre alter Suchtgifthändler in Wels Unterschlupf gefunden hatte, nicht ganz in der Nähe des Welser Spitals befunden, wäre für einen damals 18-Jährigen wohl jede Hilfe zu spät gekommen.