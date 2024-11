Prozess wegen Freiheitsentziehung: Vater und Sohn drohen 10 Jahre Haft

Vater und Sohn müssen sich am Linzer Landesgericht verantworten. (Weihbold)

Ein 44-Jähriger und dessen 19-jähriger Sohn müssen sich am Freitag am Landesgericht Linz wegen Freiheitsentziehung und Körperverletzung verantworten. Die beiden Angeklagten sollen ihre Gattin beziehungsweise ihre Mutter gewaltsam in ein Auto gezerrt haben und wollten die 43-Jährige gegen ihren Willen zurück nach Kroatien bringen. Im Fall einer Verurteilung drohen bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe.