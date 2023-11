Trauerpaten-Einbrecher ist "schizophren, paranoid - aber schuldfähig"

Prozess um den Trauerparten-Einbrecher am Landesgericht Ried

Die Liste der Einbruchsdiebstähle , die dem 42-Jährigen aus Rotthalmünster von der Staatsanwaltschaft (Staatsanwalt Franz-Joseph Zimmer) zur Last gelegt werden, ist lang: Zwischen Mai 2015 und November 2022 soll er 64 Mal in großteils leer stehende Häuser und Wohnungen sein. Im November vergangenen Jahres wurde er in Aurolzmünster auf frischer Tat bei einem Einbruch ertappt und festgenommen.