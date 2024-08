Prozess um Online-Propaganda für den Islamischen Staat in Linz

Er habe bewusst auf seinen Accounts in Kauf genommen, dass er mit seinen Postings die IS-Organisation verherrlichte, förderte und propagierte, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte wiederum meinte, er habe zwischen September 2021 und Juni 2023 "Allgemeines über den Islam verbreiten wollen", wie er vor Gericht und zuvor auch schon bei den Einvernahmen angab. Auch seien ihm die Zusammenhänge mit dem IS nicht ganz klar gewesen, die ihm jetzt vorgeworfen werden.

Seine Social-Media-Kanäle mit den IS-Bezügen hatte das deutsche Bundeskriminalamt entdeckt und die österreichischen Behörden informiert. In der Anklage sind unter anderem Postings zu finden, die als Profilbild den jungen Mann in Kampfmontur zeigen, und in denen er in einem Video mit islamistischen Kampfliedern den Märtyrertod propagiert haben soll. Andere Videos und Selfies zeigen ihn mit IS-Symbolen, Bannern und Flaggen. Ob es sich bei diesen tatsächlich um IS-Flaggen oder andere Symbole handelt, war noch strittig.

Der in Tschetschenien geborene Russe ist im Alter von vier Monaten nach Österreich gekommen. Der Islam sei ihm sehr wichtig, er sei aber an keine islamische Glaubensgemeinschaft angedockt. Alle seine Informationen habe er aus dem Internet und von Videos von Predigern bezogen, sagte er auf Nachfrage des Richters. Bevor am Nachmittag ein Urteil gefällt werden soll, sichtet das Gericht noch alle Postings.

