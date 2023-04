Prozess um Gewaltaufruf nach Halloween-Nacht

Etliche Videos von den Ausschreitungen in der Halloween-Nacht in Linz erschienen auf der Social-Media-Plattform TikTok Ende Oktober 2022. Ein junger Russe, der zwar in der Nacht in der Linzer Innenstadt gewesen war, sich aber an den Krawallen nicht beteiligt hatte, fühlte sich am 1. November bemüßigt, eines der Videos zu kommentieren: "Silvester wird schlimmer", schrieb er.