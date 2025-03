Prozess um Bankomatsprengungen: "Das wird in den Niederlanden trainiert"

Angeklagt ist ein 28-jähriger Niederländer, er stammt aus Almere in der Provinz Flevoland. Er befindet sich in Untersuchungshaft und soll Mittäter der Bankomatsprengerbande gewesen sein. Laut Staatsanwalt war er an der Sprengung von vier Geldautomaten beteiligt: einer in Oberösterreich, drei in Niederösterreich. Weil nur in zwei Fällen Geld erbeutet wurde, liegt in den restlichen Tathandlungen ein Versuch vor.