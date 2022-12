Prozess: Überwachungskamera filmte wilde Schlägerei in Linz

Bei einem Prozess wegen versuchter schwerer Körperverletzung ist es am Landesgericht um eine wilde Auseinandersetzung junger Leute in der Linzer Altstadt gegangen. Auf der Anklagebank saß ein 21-jähriger Afghane, der heuer im Mai eine Frau und einen zur Hilfe herbeigeeilten Mann mit einer Glasflasche attackiert hatte.

Die Szenen wurden von einer Überwachungskamera gefilmt: Sie zeigen, wie drei Mädchen in Streit geraten, sich dabei gegenseitig an den Haaren reißen. Eine war die Freundin des Angeklagten. Dieser schlug in der Folge mit einer Flasche zwei Mal auf den Kopf der zweiten Frau ein. Als ein Mann herbeieilte, um zu deeskalieren, schlug der Afghane auch diesem vier Mal mit der Flasche gegen den Kopf. Der Angeklagte, zuvor wegen Drogenhandels verurteilt, bekam eine Zusatzstrafe und hat nun rechtskräftig in Summe 32 Monate zu verbüßen. Ein Verfahren zur Aberkennung des subsidiären Schutzes sei im Laufen, hieß es.

