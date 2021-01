Prozess nach versuchter Vergewaltigung: Joggerin schlug Täter in die Flucht

Das Opfer, eine 51-jährige Frau war an jenem Abend Ende August in Grünau im Almtal noch joggen. In der Dämmerung merkte sie auf einmal, dass sie von einem Mann verfolgt wurde. Dieser soll dann versucht haben, über die Läuferin herzufallen. Doch diese leistete heftige Gegenwehr, indem sie den 21-Jährigen mit Tritten abwehrte.

Der Täter lief davon, die Frau eilte zum nächstgelegenen Haus und bat um Hilfe. Dank einer guten Personenbeschreibung konnte die Polizei den Beschuldigten rasch ausforschen. Ihm drohen zwei bis zehn Jahre Freiheitsstrafe.

