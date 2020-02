Prozess nach gescheitertem Überfall auf Geldtransport in Wels

Die Staatsanwaltschaft wirft den Angeklagten vor, am 12. August des vergangenen Jahres versucht zu haben, in Wels einen Geldtransport zu überfallen. Demnach hätten die Beiden in einem Fahrzeug mit gestohlenem Kennzeichen auf dem Parkplatz einer Bank zwei Geldboten, einem Mann und einer Frau, aufgelauert. Als diese mit einem Geldkoffer herauskamen und diesen im Transporter verstauten, seien die Täter auf sie zugestürmt. Der Botin sei mit einem Revolver auf die Stirn geschlagen worden. Es gab ein Handgemenge, bei dem der Bote zu Boden fiel. Einer der Täter soll ihm die Pistole an den Kopf gehalten und das Geld gefordert haben. Der Überfall misslang und die Täter ergriffen die Flucht.

Polizei ergriff sie noch auf der Flucht

Nach dem gescheiterten Versuch sollen die Beiden ihr Fluchtauto abgefackelt haben und in ein weiteres getarntes Fahrzeug mit gestohlenem Kennzeichen umgestiegen sein. Auf der Fahrt landeten sie aber in einer Straßenmulde, woraufhin sie die Flucht zu Fuß fortsetzen wollten. Die Polizei schnappten die mutmaßlichen Täter nacheinander noch auf der Flucht. Bei der Tat soll auch ein dritter Mann beteiligt gewesen sein, dieser ist aber vorerst unbekannt.

Die Staatsanwaltschaft klagt nicht nur das Verbrechen des schweren Raubes, sondern auch Vergehen der Urkundenunterdrückung sowie nach dem Waffengesetz an, weiters bei einem auch noch Widerstand gegen die Staatsgewalt, schwere Körperverletzung sowie wiederholte Diebstähle von hochpreisigen Spirituosen in Geschäften in Wien. Im Fall einer Verurteilung droht den Männern eine Strafe bis 15 Jahre Haft.

