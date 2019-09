Prozess nach tödlichem Gas-Unfall in St. Johann: Hausbesitzer zu Geldstrafe verurteilt

Am 24. Jänner 2019 übernachtete das Brüderpaar Jakob und Johann H. aus dem Bezirk Braunau nach einer kleinen Feier in einem 14 Quadratmeter großen Nebengebäude eines Freundes in St. Johann am Walde, Bezirk Braunau. Eine Gasflasche samt Aufsatz erwies sich in den Nachtstunden als tödliche Falle. Aus unbekannten Gründen wurden die Fenster geschlossen, die beiden Männer starben an einer Kohlenmonoxidvergiftung, die OÖN haben berichtet.

Am Dienstag musste sich der Hausbesitzer im Landesgericht Ried wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Der bisher unbescholtene Mann, der nach dem Tod seiner Freunde in psychologischer Behandlung war, wies jegliche Schuld von sich. „Jakob H. hat sehr oft bei mir übernachtet und hat genau gewusst, wie die Gasflasche zu bedienen ist. Warum beide Fenster geschlossen wurden, kann ich mir nicht erklären. Jakob hat gewusst, dass das Fenster bei Inbetriebnahme der Gasflasche mindestens gekippt sein muss“, sagte der Beschuldigte. „Jakob war mein bester Freund, er hat schon etliche Male in diesem Raum geschlafen, einmal hat er sogar ein halbes Jahr durchgehend in diesem Raum gewohnt. Ich kriege die Bilder nicht mehr aus dem Kopf“, so der Mann, der seine Freunde am nächsten Morgen auffand. Stark alkoholisiert seien die beiden nicht gewesen. „Wir haben maximal drei oder vier Bier getrunken. Da ist man nicht stark betrunken“, sagte der Mann.

Nach 40 Minuten fällte Richterin Claudia Lechner ein Urteil. Der Angeklagte wurde zu einer Geldstrafe in der Gesamthöhe von 1080 Euro verurteilt. 540 Euro beträgt der unbedingte Teil. „Es war nicht auszuschließen, dass es zu einer Kohlenmonoxid-Vergiftung kommen könnte. Es ist wie bei einem Verkehrsunfall, es gibt Situationen, wo man ein Fehlverhalten setzt, auch wenn man das natürlich nicht möchte“, sagte Lechner.

Der Angeklagte erbat drei Tage Bedenkzeit, Staatsanwalt Franz-Joseph Zimmer gab keine Erklärung ab. Das Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig.

Unfall Gasaustritt, St. Johann am Walde Bild: Manfred Fesl