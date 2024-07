Prozess nach Tod von 5-Jährigem in Linz

Ihnen wird grob fahrlässige Tötung vorgeworfen, nachdem der fünfjährige Sohn der 36-Jährigen am 2. März aus dem Fenster gestürzt und tödlich verletzt worden ist.

Lesen Sie auch: Familientragödie: 5-Jähriger stürzte in Linz aus Fenster und starb

Der Bub war laut Anklage zumindest eine Stunde lang allein in der Wohnung, in der er mit seiner Mutter und ihrem 39-jährigen Partner lebte. Diese befindet sich in der Linzer Industriezeile im vierten Stock. An jenem Nachmittag verließen die Erwachsenen die Wohnung, um spazieren zu gehen. Der Fünfjährige schlief. Vermutlich zu seiner Sicherheit soll die Mutter ihn im Kinderzimmer eingesperrt haben.

Das größere Fenster in dem Zimmer war versperrt, aber das kleinere konnte das Kind öffnen. Dabei dürfte der Bub sich zu weit nach draußen gelehnt und das Gleichgewicht verloren haben. Er wurde von einer Passantin vor dem Haus gefunden. Der Fünfjährige wurde so schwer verletzt, dass er wenig später im Spital verstarb.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper