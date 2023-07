Prozess nach Schneestangen-Mord: Samuel Z. las persönliche Erklärung vor

Der Schwurgerichtsaal ist bis auf den letzten Platz gefüllt, als Samuel Z. auf der Anklagebank Platz nimmt. Er wird von Justizbeamten und Kameraleuten umzingelt. In seinen Händen hält der 19-Jährige einen A4-Zettel. Er weigert sich, Fragen zu beantworten. Stattdessen gibt er ein Statement ab, eine kurze Erklärung, für das, was in der Nacht auf den 12. Februar geschehen war.

"Ich wage den Versuch mich aufrecht zu entschuldigen, auch wenn es dafür keine Entschuldigung gibt", liest er vor. Er übernehme "die volle Verantwortung", und es vergehe kein Tag, an dem er nicht über den "verhängnisvollen Abend" nachdenken müsse. Seine - wie er sagt, "Kurzschlusshandlung" - führe er auf "ein Sammelsurium von Umständen" zurück wie den Konsum von "Substanzen", Alkohol und Medikamenten sowie eine Spielsucht. "Ich bitte um ein mildes Urteil und werde keine weiteren Fragen beantworten", so die abschließenden Worte des Angeklagten. Die Frage des Richters, ob dies seine eigenen seien, bejaht Samuel Z.

Gutachten: Zurechnungsfähig und gefährlich

Wie berichtet, soll er seine Bekannte (19) am Heimweg von einem Casino in Tschechien zunächst geschlagen und dann mit zwei Schneestangen getötet haben. Am Morgen danach fand ein Autofahrer die Leiche der Schülerin auf einem Forstweg in Bad Leonfelden. "Stefanies Todeskampf dauerte eine halbe Stunde", verliest der Richter aus dem Akt.

Gerichtspsychiaterin Heidi Kastner begutachtete den arbeitslosen jungen Mann. Das Ergebnis: Der heute 19-Jährige ist zurechnungsfähig, und gefährlich. Da er an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung leide, bestehe die Gefahr weiterer Taten.

Lebenslang rechtlich nicht möglich

Wird Samuel Z. verurteilt, drohen ihm zehn bis 20 Jahre Haft. Lebenslang gibt es in seiner Altersgruppe nicht. Die Staatsanwaltschaft will neben einer Verurteilung auch eine Einweisung in ein forensisch-therapeutisches Zentrum. Ein Urteil könnte schon am frühen Abend fallen.

Zu Beginn des Prozesses stellt der Verteidiger von Samuel Z. einen Antrag auf Ausschluss der Öffentlichkeit. Es gehe "um den höchst persönlichen Lebensbereich und die Psyche des Angeklagten", so seine Begründung. Das Gericht gibt dem Antrag nicht statt. Die Zuhörer dürfen im Saal bleiben. Was sie erwartet, ist "starker Tobak", warnt der Gerichtsmediziner Harald Meyer. "Es sind so viele Verletzungen, dass ich nicht weiß, wo ich beginnen soll", sagt er, und blickt auf die bereit gestellte Videoleinwand.

Er berichtet von zahlreichen Verletzungen an Kopf, Hals und im Brustbereich durch massive Fußtritte und tiefe Stiche mit einem stumpfen zylindrischen Gegenstand, wohl einer Schneestange. Er selbst habe noch nie eine solche Ansammlung von Verletzungen durch stumpfe Gewalteinwirkung, die so tief in den Körper eingedrungen seien, gesehen, sagte der stellvertretende Leiter der Salzburger Gerichtsmedizin. Der Angeklagte sieht bei dem bebilderten Vortrag weg.

Was in der Mordnacht und am Tag danach geschah

Zuvor verlas der Staatsanwalt die Anklage. Es sei vier Uhr Früh gewesen, als Samuel und Stefanie zu einem Waldstück nahe des Skigebiets Sternstein gefahren waren. Nach Intimitäten seien beide aus dem BMW ausgestiegen. Der damals 18-Jährige nahm eine Schneestange, begann damit zu spielen. Es kam zum Streit. Laut Anklage sei der junge Mann verärgert gewesen, weil er Geld im Casino verloren hatte. "Plötzlich bekam er so eine Wut, dass er seiner Freundin mit der Stange in den Nacken und gegen den Kopf schlug", liest der Staatsanwalt aus dem Akt vor.

Es dürfte zu einem regelrechten Kampf gekommen sein, bei dem die Schülerin noch mit dem Auto flüchten wollte, aber in einer Schneewechte stecken blieb. Der Bursch soll sie daraufhin mit einer zweiten Schneestangen getötet haben.

Der Angeklagte sei dann am Heimweg noch bei einer Tankstelle gewesen, wo er seine blutige Kleidung mit einem Wildunfall begründete, schilderte der Staatsanwalt. Am nächsten Tag sagte er zu Hause, er fahre zur Polizei. Dort habe er nach einem Einbruchsversuch in einen Hofladen, wegen dem er ebenfalls angeklagt ist, einen Termin gehabt. Stattdessen sei er aber in einen Wald gefahren und habe die in seinem Auto zurückgebliebenen Habseligkeiten der Toten und seine blutige Kleidung entsorgt.

Staatsanwalt: Angeklagter hatte Tötungsvorsatz

Bei der Polizei sagte der damals 18-Jährige, dass er das Auto so rasch wie möglich "über Export verkaufen" und nach Kanada flüchten wollte, er habe bereits nach Flügen gesucht. Dass er sich dann doch gestellt habe, sei dem Drängen seines Bruders zu verdanken, dem er die Tat gestanden hatte. Für den Staatsanwalt ist klar, dass der Angeklagte einen Tötungsvorsatz gehabt habe, das habe dieser schließlich selbst eingeräumt.

Er habe der Anklage "nichts entgegenzusetzen", sagte der Verteidiger, sein Mandant werde die volle Verantwortung übernehmen.

Die OÖN sind bei dem Prozess vor Ort, der Artikel wird laufend aktualisiert.

Autor Robert Stammler Redakteur Land und Leute Robert Stammler