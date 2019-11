Prozess nach Messerstecherei in Linz: Urteil für heute erwartet

Die Geschworenen müssen entscheiden, ob der Hauptangeklagte jemanden töten wollte, eine Körperverletzung begangen hat oder in Notwehr gehandelt hat. Laut Staatsanwaltschaft haben die Angeklagten an einer Geburtstagsfeier in der Altstadt teilgenommen. In den frühen Morgenstunden des 23. Dezember 2018 soll es im Freien zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Gast und einer Gruppe anderer Nachtschwärmer gekommen sein, bei der der Party-Besucher verletzt wurde. Daraufhin sollen die Angeklagten die Angreifer gesucht und auf sie losgegangen sein - der Erstangeklagte sogar mit einem Messer.

Dem 22-jährigen Österreicher wird vorgeworfen, vier Menschen mit dem Messer in den Brust- bzw. Bauchbereich gestochen zu haben. Bei drei Opfern waren die Verletzungen potenziell lebensgefährlich. Der Mann selbst will das Messer überhaupt nur mitgehabt haben, weil seine Schwester einige Wochen zuvor zusammengeschlagen worden sei. Er bekannte sich in zwei der vier Fälle und lediglich wegen Körperverletzung schuldig, wobei sein Anwalt auch prüfen möchte, ob vielleicht Notwehrüberschreitung oder ein entschuldbarer Notstand vorgelegen sein könnte. Zeugen, die zu dem offenbar unübersichtlichen Geschehen in der Tatnacht aussagten, brachten nicht wirklich Licht in das Dunkel der Geschehnisse.

Die Geschworenen müssen nun eine lange Reihe von Fragen beantworten. Im Wesentlichen geht es darum, ob der Hauptangeklagte versucht hat, jemanden zu töten, oder ob rechtlich eine Form von Körperverletzung oder das Vergehen des Raufhandels vorlag. Zudem haben sie zu urteilen, ob der Angeklagte vielleicht in Notwehr gehandelt, eine Notwehrüberschreitung begangen hat oder irrtümlich eine Notwehrsituation angenommen hat.

Geschworene zogen sich zur Beratung zurück

Am frühen Nachmittag haben sich die Geschworenen zur Beratung zurückgezogen. Der Verteidiger des Hauptangeklagten sprach von Notwehrüberschreitung, die Anwälte der anderen pochten auf Freisprüche - zumindest im Zweifel. Die Staatsanwältin sah hingegen ihre Anklagevorwürfe bestätigt und verlangte eine Verurteilung des Erstangeklagten wegen Mordversuchs.

Für sie steht fest, dass der Hauptbeschuldigte als einziger der Beteiligten ein Messer eingesetzt habe. Daher ordnet sie ihm die vier Opfer zu und sieht Mordversuche an ihnen. Dass zumindest eines der Opfer davor aggressiv gewesen sei und selbst jemanden verletzt habe - weshalb sich der Mann noch vor Gericht verantworten muss - "rechtfertigt keine Racheaktion".

Der Verteidiger des Hauptangeklagten sagte, sein Mandant habe Angst um sein Leben gehabt, "möglicherweise die Notwehr überschritten", aber keinesfalls jemanden töten wollen. Der 22-Jährige habe auch mitbekommen, dass ein anderer Partygast vorher schwer verletzt worden sei, und deshalb gewusst, dass es gefährlich werden könnte. Schließlich seien die späteren Opfer "konfliktbereit durch die Stadt gezogen", während die nunmehrigen Angeklagten eigentlich brav beim Aufräumen nach einer Party gewesen seien.

Die Verteidiger der anderen Angeklagten sahen ihre Mandanten allesamt durch die Zeugenaussagen nicht eindeutig belastet. Daher müssten sie zumindest im Zweifel freigesprochen werden. Ein Urteil wurde gegen Abend erwartet.