Prozess nach blutigem Brüder-Zwist: „Wollte nicht obdachlos werden“

Seine Jeans sind viel zu weit und pludrig, sein grauer Pullover sieht abgenützt aus und unterstreicht den kahlen, Kopf und das aschfahle Gesicht des Angeklagten. Er ist 48 Jahre alt, doch er wirkt deutlich älter. Seit 2010 hat der ledige Mühlviertler, der Zeit seines Lebens auf dem Hof seiner Eltern in Kirchschlag gelebt hatte, nichts mehr gearbeitet. Das war das Jahr, in dem die Eltern die Landwirtschaft seinem Bruder überschrieben. Der inzwischen 48-Jährige, der sich immer nur als Hilfsarbeiter durchgeschlagen hatte, bekam ein Wohnrecht für zwei Zimmer samt Bad und WC im Altbau. Es war auf zehn Jahre befristet und lief im Juni 2020 aus.

Der Hausherr wollte, dass sein gestrauchelter Bruder endlich ausziehe, sodass es immer wieder zum Streit kam. „Arbeiten hat mich nicht interessiert. Dass ich auf Kosten unserer Eltern gelebt habe, ist eine Lüge, ich habe Ersparnisse“, ließ der Beschuldigte den vorsitzenden Richter wissen. Seit 2006 habe er zwar keinen Schluck Alkohol mehr getrunken, dafür habe er Cannabis geraucht, bis zu 20 „Joints“ pro Tag. Die Drogen baute er auf der Landwirtschaft selbst an, weshalb auch eine Vorstrafe aufscheint. Schon im März 2020 eskalierte die Situation auf dem Hof. Weil sich der 48-Jährige laut Anklage geweigert habe, beim Montieren von Rauchmeldern mitzuhelfen, kam es zum Streit, in dem er den Bruder mit einem Messer bedrohte.

„Es war dasselbe Messer oder so ein ähnliches“, war sich der Angeklagte im Schwurgerichtssaal am Dienstag nicht mehr sicher, als der Senatsvorsitzende die Tatwaffe den Geschworenen präsentierte. Ein Fleischermesser mit einer Klingenlänge von 22 Zentimetern. Damit soll er am 23. Dezember 2020 hinterrücks auf seinen Bruder eingestochen haben. Ein Mal, dafür mit voller Wucht, sodass sogar ein Lendenwirbelknochen des Opfers brach.

Denn der Bruder hatte inzwischen eine Räumungsklage eingereicht, um seinen Blutsverwandten vom Hof zu entfernen. Der Täter wurde vom Opfer und dessen Lebensgefährtin überwältigt und ließ sich später widerstandslos festnehmen. „Ich hoffe, mein Bruder ist tot“, soll er zu den Beamten gesagt haben. Später gab er noch Sätze wie „Hätte ich eine Pistole gehabt, hätte ich ihn erschossen“, zu Protokoll. Aus diesen Umständen schließt die Anklage, dass der 48-Jährige seinen Bruder mit dem Messer ermorden wollte. Nur das rasche Einschreiten der Lebensgefährtin und die schnelle Hilfe durch die Rettung hätten einen vollendeten Mord verhindert, weshalb sich der Angeklagte „nur“ wegen versuchten Mordes zu verantworten hat. Zehn bis 20 Jahre Gefängnis oder gar eine lebenslange Freiheitsstrafe drohen ihm dennoch.

Der 48-Jährige beteuerte vor Gericht, er habe diese Aussagen nur gemacht, weil er wütend gewesen sei. Er habe gleich nach der Tat Angst gehabt, bald wieder aus dem Gefängnis entlassen zu werden und obdachlos zu sein. So wie schon zuvor, als ein Betretungsverbot verfügt worden war und er sein Elternhaus für einige Zeit verlassen musste. „Ich wollte nicht im B37 oder unter einer Brücke schlafen.“ Die Haft habe er sich freilich „anders vorgestellt. Ich habe geglaubt, es ist wie im Fernsehen mit guten Haftbedingungen“, schilderte der Angeklagte dem Gericht. Doch es sei „wie in Mexiko“, die Matratzen seien völlig verdreckt.

Daher sage er jetzt „nur die Wahrheit“: beim Einstechen auf seinen Bruder habe er nicht vorgehabt, diesen zu töten. Er wollte ihn „nur verletzen“, aber keinesfalls schwer. Stets habe er aber die Beleidigungen seiner Verwandten „schlucken“ müssen, bestritt er die Angaben seiner Schwester, er sei derjenige gewesen, der „alle am Hof tyrannisiert“ habe.

„Kann es sein, dass Ihnen das alles erst eingefallen ist, nachdem Sie mit Ihrem Verteidiger gesprochen haben, dass Verletzungsvorsatz für Sie günstiger ist als ein Tötungsvorsatz?“, fragte der Richter nach. „Es tut mir heute leid, was ich damals alles gesagt habe“, so die Antwort.

Der massive, seit Jahren schwelende Streit zwischen den Brüdern sei der Grund, „warum wir heute hier sitzen“, sagte der Strafverteidiger Manfred Arthofer. Der Angeklagte sei der „ungeliebte Sohn und Bruder, der niemanden mehr hat.“ Seine Mitarbeiter hätten dem Mandanten frisches Gewand in die Justizanstalt gebracht. „Da ist sonst niemand mehr“, sagte Arthofer. Der Messerstich sei eine „Kurzschlussreaktion“ gewesen, „am Ende des Tages bestand keine Lebensgefahr“.

Neben sechs Zeugen (drei Verwandte und drei Polizisten) sollen auch noch der Gerichtsmediziner und die psychiatrische Gutachterin Heidi Kastner angehört werden. Der Angeklagte leidet zwar an einer psychischen Störung, er gilt aber als zurechnungsfähig. Ein Urteil könnte am Dienstagabend fallen.