Prozess nach Betrug bei FACC: Ex-Vorstand weiter befragt

RIED IM INNKREIS. Der Schadenersatz-Prozess gegen einen früheren Vorstand nach einem Millionenbetrug beim börsenotierten Innviertler Flugzeugkomponentenhersteller FACC ist am Montag mit der weiteren Befragung des Beklagten fortgesetzt worden.

(Symbolbild) Bild: APA

Das Gericht interessierte sich zunächst für die IT-Sicherheit im Unternehmen. FACC, mehrheitlich in chinesischer Hand, war Ende 2015 Opfer eines Fake President Fraud (Geschäftsführer-Trickbetrugs) geworden. Die Täter hatten sich in E-Mails gegenüber der Buchhaltung als der Firmenchef ausgegeben und die Überweisung von 54 Mio. Euro auf ausländische Konten veranlasst. Nach dem Auffliegen des Betruges wurden die Finanzchefin und der Firmenchef abberufen. Von letzterem verlangt das Unternehmen nun in einem Zivilprozess 10 Mio. Euro Schadenersatz. Neben anderen Beschäftigten des Unternehmens wird ihm vorgeworfen, kein ausreichendes Kontrollsystem geschaffen zu haben.

Dem Ex-Chef war die angewendete Betrugsmasche bis zur Tat unbekannt. Cyber-Angriffe gegen das Unternehmen habe es zuvor mehrere gegeben. Die IT der Firma habe sie aber auch mit Unterstützung durch zugekaufte externe Berater abwehren können. Es habe Richtlinien und auch Warnhinweise an die Mitarbeiter gegeben, beispielsweise Anhänge von verdächtigen Mails nicht zu öffnen. Zudem seien sensible Daten besonders abgesichert und dies auch überprüft worden, versicherte er auf Fragen des vorsitzenden Richters.

Dieser hat den Prozessfahrplan - weil sich herausgestellt hat, dass die umfassende Befragung des Ex-Chefs sehr zeitaufwendig ist - am Montag abgeändert. Ein früherer und weiterhin im Unternehmen tätiger Vorstandskollege, der am Nachmittag als Zeuge auftreten sollte, wird dazu voraussichtlich erst am kommenden Freitag geladen werden. Ein anderer, erst nach dem Betrug bestellter Vorstand könnte noch Montagnachmittag zu Wort kommen.

1 Kommentar Biobauer (2665) 08.04.2019 13:25 Uhr Ich vermute nach wie vor das die geschickten Chinesischen Eigentümer so 54 Millionern am Österreichischen Staat vorbei aus der Firma entnommen haben.



