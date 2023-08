Prozess: Linzer soll Freundin misshandelt haben

Am Donnerstag steht der Angeklagte vor Gericht.

Aufgeflogen war das Martyrium der jungen Frau erst am 26. Dezember des vergangenen Jahres, als sie hilfeschreiend auf dem Dach eines Mehrparteienhauses saß und Passanten die Polizei verständigten (die OÖN berichteten). Am Donnerstag muss sich der Mann nun vor einem Schöffensenat am Linzer Landesgericht verantworten.

An jenem Montagnachmittag im Dezember dürfte die zum Tatzeitpunkt 20-Jährige von ihrem Partner zuvor gefesselt und danach mit einem Schuhlöffel geschlagen und mit einer Schreckschusspistole bedroht worden sein. Die Frau konnte sich schließlich befreien und kletterte aus dem Fenster der Dachgeschoßwohnung an der Donaulände ins Freie. Sie wies am gesamten Körper Hämatome auf.

Laut Anklage sind dem Vorfall eineinhalb Jahre hinweg unzählige Misshandlungen vorausgegangen. So soll der Angeklagte seine Lebensgefährtin viele Male vergewaltigt, eingesperrt und gedroht haben, sie zu foltern und zu quälen. Der 26-Jährige sitzt in Untersuchungshaft. Ihm drohen bis zu 15 Jahre Haft.

