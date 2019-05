Prozess: Linzer Schüler (14) soll Direktorin mit dem Umbringen bedroht haben 

Der Vorfall ereignete sich im Anfang März dieses Jahres. Konkret soll der Bub angekündigt haben, er werde „Dschihadisten zum Sprengen schicken“. Danach soll er versucht haben, die Direktorin davon abzubringen, Anzeige gegen seine Eltern wegen seiner zahlreichen unentschuldigten Fehlstunden zu unterlassen, indem er drohte, die Schulleiterin abzustechen, wenn sie ihr Vorhaben umsetze. Dies soll er durch eine Geste untermauert haben. Dem 14-Jährigen drohen bis zu eineinhalb Jahren Haft.

In den vergangenen Wochen wurden mehrere gewalttätige Vorfälle an heimischen Schulen bekannt: In Wels soll ein 19-Jähriger eine Mitschülerin (16) sexuell belästigt und bedroht haben, in Linz soll ein Zwölfjähriger einen Lehrer mit einer Schere bedroht haben und an einer Sonderschule in der Landeshauptstadt soll ein 17-Jähriger eine Klassenkollegin gewürgt und eine Mitschülerin mit einem Messer bedroht haben. Hohe Wellen hatte ein Handyvideo aus einer Wiener HTL geschlagen, auf dem zu sehen ist, wie ein Lehrer einen Schüler anspuckt und dieser ihn anschließend gegen eine Tafel stößt. Wie sich herausstellte, soll es zuvor bereits länger Probleme zwischen dem Pädagogen und den Jugendlichen gegeben haben.