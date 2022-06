Prozess: Junge Räuber lockten Taxifahrer in die "Venus-Falle"

Ein 46 Jahre alter Taxifahrer erhoffte sich in Langenstein ein Sex-Treffen mit einer 18-Jährigen – und wurde mutmaßlich Opfer eines räuberischen Komplotts.

Am kommenden Dienstag muss sich das angeklagte junge Quartett im Schwurgerichtssaal des Landesgerichts Linz wegen schweren Raubes und weiterer Delikte verantworten. Unter ihnen ist ein Geschwisterpaar aus Rumänien. Die 18-Jährige war mit dem Taxifahrer bereits bekannt. Den Plan, den sie zusammen mit ihrem Bruder (20) ausgeheckt haben soll: Die Jugendliche solle als "Lockvogel" zu dem 46-Jährigen für ein vermeintliches Liebesspiel in das Taxi steigen, um ihn in Wahrheit brutal zu überfallen.

Laut Anklage fand das Treffen bei einem Sportplatz statt. Die 18-Jährige stieg in den Wagen ein, und gab schließlich auch das mit ihren mutmaßlichen Komplizen vereinbarte Zeichen – Husten und Öffnen der Beifahrertür. Als ihr lauernder Bruder, dessen 22-jähriger Freund und ein weiterer, bisher unbekannter Mittäter dieses Signal wahrnahmen, sollen sie zugeschlagen haben.

Auch Schwester aus Pkw gezerrt

Der 46-Jährige wurde mit einem Küchenmesser mit einer Klingenlänge von 15 Zentimetern bedroht, ein weiterer Täter soll auch eine täuschend echt aussehende Luftdruckpistole eingesetzt haben, um dem Taxifahrer Bargeld abzunötigen. Um beim Opfer keinen Verdacht aufkommen zu lassen, wurde auch die 18-Jährige von ihrem Bruder und den Komplizen unsanft aus dem Auto gezerrt. Doch der überfallene Mann hatte kein Bargeld bei sich. Die Beute: Eine Packung Zigaretten um 5,60 Euro.

Der Bruder und der 22-jährige Komplize befinden sich in Untersuchungshaft: sie sollen mit einem weiteren Angeklagten (20) Einbruchsdiebstähle begangen haben. Es drohen bis zu 15 Jahre Freiheitsstrafe für den Raub. Die 18-Jährige – sie fällt noch unter das Jugendstrafrecht – muss mit bis zu siebeneinhalb Jahren Haft rechnen