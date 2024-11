Prozess in Steyr um gefälschte Papiere: Firmenchef eines Schlachtbetriebs freigesprochen

Der Zweitangeklagte, der als Fleischhauer im Betreib arbeitete, erhielt allerdings wegen Falschaussage vor der Polizei drei Monate bedingte Haft. Die Urteile sind nicht rechtskräftig, so eine Gerichtssprecherin.

Am ersten Prozesstag vor zwei Wochen war den beiden Angeklagten vorgehalten worden, sie hätten Tierarzt-Stempel nachgemacht und verwendet. Bei bestritten dies. Die Verhandlung wurde vertagt, weil noch mehrere Dokumente angefordert wurden. Nachdem eindeutige Beweise für die Schuld des Erstangeklagten nicht vorlagen, kam es am Montag zum Freispruch. Den Vorwurf der Falschaussage sah das Gericht hingegen als erwiesen an und verurteilte den Mitangeklagten zu drei Monate bedingt.

Mehr zum Thema Steyr Steyr Haben Garstner Firmen zu wenig Kommunalsteuer bezahlt? GARSTEN. Vor der Sitzung des Prüfungsausschusses liegen die Nerven blank. Die mangelhafte Zahlungsmoral zumindest einer Schuldnerfirma wirft ... Haben Garstner Firmen zu wenig Kommunalsteuer bezahlt?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.