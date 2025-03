Prozess in Ried: Koch soll Praktikant (17) am ersten Tag vergewaltigt haben

Laut Anklage ereignete sich der Übergriff am 16. September 2024. Der 17-Jährige sollte ein dreitägiges Praktikum in einer Küche in Schärding absolvieren, doch bereits am ersten Tag soll der Angeklagte ihn in eine Toilette gedrängt und dort vergewaltigt haben. Laut Staatsanwaltschaft hatte die anale und orale Vergewaltigung auch eine schwere Körperverletzung in Form einer Posttraumatischen Belastungsstörung des Opfers zur Folge.

Der 54-Jährige, der bereits 2022 wegen Körperverletzung verurteilt wurde, bestritt alle Vorwürfe. Der Schöffensenat fällte einen Schuldspruch, der Mann wurde zu 7,5 Jahren Haft verurteilt. Der Angeklagte erbat Bedenkzeit, die Staatsanwaltschaft gab keine Erklärung ab – das Urteil ist daher noch nicht rechtskräftig.

