Prozess in Linz - Tochter von Christa P. hofft auf "gerechte Strafe"

Die OÖN sind vor Ort im Linzer Landesgericht und berichten vom Prozess. Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.

Die Linzerin Christa P. war im Oktober 2023 nach dem Fortgehen und der folgenden Übernachtung bei einem Bekannten in dessen Wohnung in Ebelsberg verschwunden. Am 18. Juni diesen Jahres wurde die Leiche der 54-Jährigen schließlich auf einem Feld unweit der Wohnung entdeckt. Dorthin geführt hatte die Beamten Christa P.’s Bekannter. Der 44-Jährige muss sich heute wegen „Störung der Totenruhe“ am Linzer Landesgericht verantworten. Es drohen bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe.

"Alles falsch gemacht, was er falsch machen konnte"

Vor dem Verhandlungssaal 136 warteten kurz vor Verhandlungsbeginn um 10 Uhr bereits viele Zuschauer. Darunter auch die Tochter von Christa P., Kimberley P.. Was sie sich von dem heutigen Prozess erwartet? "Eine gerechte Strafe." Der Saal füllt sich schnell, einige Zuschauer müssen an der Wand angelehnt stehen. Zuvor war unklar, ob der Beschuldigte überhaupt kommt, schließlich nimmt er doch Platz. Dann ist der Staatsanwalt am Wort: "Er hat in jener Nacht alles falsch gemacht, was er falsch machen konnte", sagt er über den Angeklagten.

Der 44-Jährige bekennt sich schuldig. Er und das Opfer seien in jener Nacht beide sehr betrunken gewesen, sagt der Linzer. Christa P. habe sich in seiner Wohnung auf den Boden gelegt und habe geröchelt. Substitol habe nur er sich selbst gespritzt, als P. später schon im Schlafzimmer im Bett gelegen sei. Die 54-Jährige habe kein Substitol konsumiert.

Autorin Gerhild Niedoba Redakteurin Oberösterreich Gerhild Niedoba