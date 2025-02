Prozess in Linz: "Orgasmuspäpstin" will wieder als Lehrerin arbeiten

Der Prozess fand am Landesgericht Linz statt.

Die entlassene Pädagogin hat ihren früheren Arbeitgeber, die Bildungsdirektion, geklagt. "Sie will ihren Job als Lehrerin zurück", sagt ihr Anwalt Marcus Hohenecker. Die 48-Jährige sei zu Unrecht entlassen worden. Es gehe um die Frage, "wo hört das Arbeitsverhältnis auf, wo fängt der Privatbereich an". Und die Weisung der Bildungsdirektion, die Profile als "Orgasmuspäpstin" zu löschen, greife in den Privatbereich ein.