Prozess gegen mutmaßliche Spionin in Wels

Die Beschuldigte soll von September 2018 bis in den Sommer des Vorjahres für den türkischen Geheimdienst Informationen über in Österreich lebende Kurden gesammelt haben. Bevor sie nach Österreich kam war sie wegen anderer Delikte in der Türkei inhaftiert. Während sie diese Haftstrafe verbüßte, soll sie laut Medienberichten von türkischen Agenten für den Auftrag in Österreich angeheuert worden sein.

Laut der Anklageschrift der Welser Staatsanwaltschaft soll die 45-Jährige nicht freiwillige zur Spionin geworden sein. Sie gab in ihren Einvernahmen an zum Teil aus Angst, aber auch gegen Bezahlung gehandelt zu haben.

Der Prozess gegen die Frau hätte eigentlich bereits im Mai stattfinden sollen, diese Verhandlung wurde allerdings kurz vor Beginn wieder abgesagt.



Die Öffentlichkeit wurde heute gleich zu Beginn von der Verhandlung in Wels ausgeschlossen. Im Falle einer Verurteilung drohen der Beschuldigten bis zu drei Jahre Haft.