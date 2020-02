Prozess gegen ehemaligen Objekt-21-Drahtzieher gestartet: Angeklagter grundsätzlich geständig

Im Herbst 2018 wurde er nach einer langen Haftstrafe nach rund sechs Jahren entlassen. Wie die Ermittler später feststellten, soll sich der Beschuldigte bereits zu seiner Haftzeit und bei Haftfreigängen erneut wiederbetätigt haben. So habe er unter anderem seine NS-Tätowierungen öffentlich zur Schau gestellt. Außerdem teilte er immer wieder einschlägige Fotos und Inhalte in diversen sozialen Netzwerken.

Laut Anklage soll der 35-jährige aus dem Bezirk Vöcklabruck Haftfreigänge für Schießübungen, trotz eines aufrechten Waffenverbots, genutzt haben. Bei einer Hausdurchsuchung wurden zudem Gegenstände mit NS-Symbolen sichergestellt. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Der Angeklagte wird beim Prozess, für den zwei Verhandlungstage anberaumt sind, von Andreas Mauhart und Josef Wimmer verteidigt. Ankläger ist Alois Ebner. "Wir hatten schon viele Prozesse nach dem Verbotsgesetz, aber einen solchen noch nicht. Es ist nicht üblich, dass ein Angeklagter dafür in Untersuchungshaft sitzt. Es ist auch nicht üblich, dass es derartige Sicherheitsvorkehrungen gibt", sagte Ebner vor seinem rund halbstündigen Eingangsplädoyer. Die Verteidigung kündigte im Anschluss ein vollumfängliches Tatsachengeständnis des Beschuldigten an. "Er will nicht so weitertun, wie bisher. Der Angeklagte will mit seiner Vergangenheit abschließen", sagte Wimmer. Der Angeklagte sagte zu Beginn seiner Befragung, die sicher länger dauern wird, dass er sich zur Anklage grundsätzlich geständig verantworte.

Weitere Infos folgen.