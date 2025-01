Prozess gegen Bankräuber, der in der Schlange wartete, bis er dran war

Alarmfahndung in Linz nach Banküberfall in Kleinmünchen.

Maskiert mit einer dunklen Haube und mit einer weißen FFP2-Schutzmaske betrat ein 20-jähriger österreichischer Staatsbürger im November des Vorjahres eine VKB-Filiale im Süden von Linz. Laut Anklage folgte er zuerst der Anweisung eines Mitarbeiters, wonach er sich am anderen Schalter anstellen müsse, wenn er Bargeld beheben wolle. Beute angeblich weggeworfen Als er dann am richtigen Schalter stand, wartete der 20-Jährige, bis er an der Reihe war. Doch statt der Bankomatkarte zückte er ein