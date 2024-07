Proteste an Flughäfen geplant: Auch Linzer Flughafen rüstet sich

Der Sommerflugverkehr sei die sichtbare Spitze der Zerstörung und der Klimakrisenleugnung, kritisieren die Aktivisten in einer Aussendung und kündigten daher an, den Flugverkehr blockieren zu wollen.

Am Samstag, den 27. Juli, sollen Proteste an Flughäfen in verschiedenen europäischen Ländern stattfinden. Die Letzte Generation Österreich hat für Samstag, 11 Uhr auch zum Protest am Wiener Flughafen aufgerufen. Dort rüstet man sich unterdessen für die geplante Aktion.

In Schwechat werden 670 Polizisten in „voller Alarmbereitschaft“ sein und auch mit technischen Hilfsmitteln wie Drohnen das Gelände permanent überwachen. Handlungen der Aktivisten können als vorsätzliche Gefährdung der Sicherheit der Luftfahrt (Paragraf 186 Strafgesetzbuch) gesehn werden und im Maximalfall eine lebenslange Haftstrafe nach sich ziehen.

Bisher keine Hinweise auf Aktionen in Linz

Auch am Flughafen Linz hat man die Ankündigung der Aktivisten mitbekommen. Konkrete Hinweise auf geplante Aktionen in Linz gebe es bisher aber noch nicht, sagt ein Flughafen-Sprecher auf OÖN-Anfrage. Man habe aber aufgrund der angekündigten Proteste zusätzliche Maßnahmen eingeleitet. Details dazu wollte man nicht kommunizieren. „Wir stehen im ständigen Kontakt mit den Sicherheitsbehörden und haben darüber hinaus sowohl unsere Mitarbeiter als auch den Sicherheitsdienst nochmals besonders sensibilisiert“, heißt es vom Flughafen.

