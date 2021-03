Propeller-Probleme Eferdinger musste in Kärnten notlanden

Er musste am Dienstagnachmittag mit seinem Flugzeug auf einem schneebedeckten Feld in Steinfeld (Bezirk Spittal an der Drau) notlanden.

Der 65-Jährige war mit einem 66-jährigen Bekannten mit einem Kleinflugzeug in Richtung Spittal unterwegs. Auf Höhe von Steinfeld riss plötzlich ein Propeller aus der Verankerung, sodass von drei Propellerblättern nur noch zwei übrig blieben: "Plötzlich gab es einen starken Rüttler und ich wusste sofort, was los war", schilderte er in einem Interview mit Life Radio.

Motor abgestellt

Eigner stellte den Motor ab und setzte einen Notfunkspruch ab. Ihm blieben nur wenige Augenblicke, um ein geeignetes Notlandefeld zu finden. "Ich habe mich darauf konzentriert und mir die Höhe eingeteilt", sagt Eigner. Mit Erfolg: Er und sein Begleiter überstanden die Notlandung unverletzt.