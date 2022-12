Etwa 3000 Gesprächsstunden – das sind 125 Tage – telefonieren die ehrenamtlichen Mitarbeiter der oberösterreichischen Telefonseelsorge im Jahr. Einen kleinen Teil dazu beitragen werden heute Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) und Bischof Manfred Scheuer, die sich jeweils am Nachmittag beziehungsweise am Abend (von 15.30 bis 16.30 und 18 bis 20 Uhr) an die Telefonhörer setzen.