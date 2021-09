Probleme mit Gurgeltests auch an Mittelschule

Für eine Woche hat die Schule nun, wie berichtet, den Betrieb eingestellt. Seit Schulbeginn war an der VS 1 nicht PCR-getestet worden, die QR-Codes waren falsch.

Auch an der Mittelschule in Kirchdorf an der Krems habe es dieses Problem gegeben. In Absprache mit der Bildungsdirektion wurden auch hier, wie an der Volksschule 1, dreimal pro Woche Antigen-Tests durchgeführt. "Wir haben vergangene Woche die korrekten Codes bekommen, am Montag konnten wir nun das erste Mal PCR-Tests durchführen", sagt die Direktorin der Mittelschule, Petra Kapeller. Bereits in der letzten Ferienwoche sei man draufgekommen, dass die QR-Codes falsch bedruckt sind, eine rasche Lieferung der richtigen Etiketten wurde zugesichert. Doch die Lieferung dauerte.

Fehler in der Druckerei

Für die Abwicklung der Testungen in den Schulen ist das "Covid-Fighters"-Unternehmen zuständig. Es liefert die Tests an die Schulen, holt sie ab und wertet sie aus. Für die korrekten QR-Codes sei man allerdings nicht zuständig, hieß es gestern. Das falle in den Zuständigkeitsbereich des Bildungsministeriums.

Zwei Fälle von falschen Codes seien bisher bekannt, beide in Kirchdorf. In der Druckerei dürfte vermutlich ein Bogen zweimal bedruckt worden sein, hieß es gestern auf OÖN-Anfrage.