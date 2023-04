Problembären, Wolfsrisse: Wie mit den gefährlichen Tieren umgehen?

Neun von 22 Schafen tot: Für Landwirte in Gramastetten ist nun Gewissheit, was sie schon befürchtet hatten. Eine DNA-Analyse hat bestätigt, dass ihre Tiere von zumindest einem Wolf gerissen wurden. Seit vergangenem Jahr mehren sich die Wolfsichtungen in Oberösterreich. Gerade im Mühlviertel häufen sich die Berichte. Nun finden die Tiere aber auch ihren Weg in den Zentralraum: Erst im Februar wurde ein Wolf in Leonding gesichtet. Rund 25 Tiere halten sich derzeit Schätzungen zufolge in Oberösterreich auf. Im Zuge eines Maßnahmen-Paketes soll nun eine rechtliche Grundlage für die Entnahme erarbeitet werden, sollte ein Wolf als Problemfall eingestuft werden.

Schauplatzwechsel: Aufatmen in Trentino in Südtirol, im Grenzgebiet zu Österreich. Problembärin "Gaia", die dort Anfang April einen 26-jährigen Jogger getötet hat, konnte gestern, Dienstag eingefangen werden. Der junge Mann war nicht ihr erstes Opfer. Schon 2020 hatte das Tier zwei Menschen angegriffen und verletzt. Was jetzt mit Gaia passieren soll, ist noch unklar. Ein Abschussbefehl wurde nach scharfen Protesten von Tierschützern ausgesetzt - wie auch schon 2020.

Wie soll es aber weitergehen? Ist ein Abschuss der gefährlichen Tiere unumgänglich? Ab wann ist eine Entnahme gerechtfertigt? Oder reichen Schutzmaßnahmen, wie beispielsweise elektrische Weidezäune in der Alm- und Weidewirtschaft, langfristig aus? Stimmen Sie ab und diskutieren Sie mit!

