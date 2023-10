Pro Palästina-Demo in Linz: Polizei sieht keinen Grund für eine Untersagung

Für Freitag ist eine Demonstration in Graz angekündigt, Samstag wird in Wien demonstriert und am Sonntag findet in Linz eine Pro-Palästina-Demonstration statt. Geplant ist eine Kundgebung im Linzer Volksgarten von 16 bis 18 Uhr. Zwischen 400 und 500 Teilnehmer seien laut Veranstaltungsanmelder zu erwarten. Dabei handelt es sich laut Polizei um eine „gemäßigte Person“, die Antisemitismus ablehne und auch keinen Bezug zu der Terrororganisation Hamas habe.