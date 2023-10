Pro-Palästina-Demo im Linzer Volksgarten: Etwa 300 Demonstranten

Die Demonstration war noch keine fünf Minuten alt, als etwa zehn Demonstranten den Israel-feindlichen Gesang "From the river to the sea, Palestine will be free" anstimmten. Die Organisatoren der Veranstaltung gingen aber sofort dazwischen und forderten ein Ende der Israel-feindlichen Gesängen. Dies wurde von den anderen Demonstranten mit Applaus goutiert. Begleitet wird die Versammlung von einem Großaufgebot der Polizei.

Der offizielle Zweck der Versammlung ist laut Veranstaltungsanzeige die "Aufklärung über den Nahostkonflikt und klare Distanzierung von Antisemitismus" sowie das "Einsetzen für Menschenrechte für alle" und "Solidarität mit den palästinensischen Bürgern".

