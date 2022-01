Die Hoffnung stirbt zuletzt: "Das Bildungsministerium hat uns zugesichert, dass das ganze Wochenende intensiv an einer Lösung der Probleme gearbeitet wurde", hieß es am Sonntagnachmittag aus der Bildungsdirektion für Oberösterreich. Wie berichtet, war es in der Vorwoche bei der Auswertung der PCR-Tests an den Schulen zu massiven Problemen gekommen. Testergebnisse kamen teils mehrere Tage zu spät oder waren schlichtweg falsch. Manchen Schulen wurden auch die Ergebnislisten anderer Lehranstalten