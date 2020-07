Prinz Ernst August soll Polizisten mit Baseballschläger bedroht haben

Heute vor einer Woche wurde Prinz Ernst August von Hannover nach einem Polizeieinsatz in seinem Jagdhaus in seiner Heimatgemeinde Grünau im Almtal in ein Spital eingewiesen. Danach erhob er schwere Vorwürfe gegen die Beamten - die OÖN haben darüber berichtet.

In der Nacht auf Dienstag soll der Welfenprinz neuerlich mit der Polizei in Konflikt geraten sein. Mit einem Baseballschlager bewaffnet soll Ernst August zur Polizeistation nach Scharnstein gefahren sein und dort Polizisten mit dem Umbringen bedroht haben.

"Rechtsstaatlichkeit, Transparenz und der Schutz der Menschenrechte sind unverrückbare Grundpfeiler der Polizei in Oberösterreich – auch in Scharnstein. Danke an die Kollegenschaft vor Ort, die besonnen handelt. Die Staatsanwaltschaft Wels wird unabhängig prüfen", schrieb Landespolizeidirektor Andreas Pilsl auf Twitter.

Schon nach dem Vorfall am 15. Juli hatte die Staatsanwaltschaft Wels ein Verfahren wegen gefährlicher Drohung, schwerer Körperverletzung und Widerstand gegen die Staatsgewalt eingeleitet. Ernst August hatte zunächst die Polizei verständigt und behauptet, jemand würde versuchen, ihn umzubringen. Nachdem die Beamten in seinem Jagdhaus eingetroffen waren, wurden sie von ihm attackiert und wüst beschimpft, sagte Barbara Rumplmayr, Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels.

Der 66-Jährige sei außerdem mit einem Messerschleifer auf die Polizisten losgegangen. "Da eine Selbstgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde er nach ärztlicher Untersuchung ins Klinikum Vöcklabruck gebracht", so Rumplmayr weiter. Der Urenkel des letzten deutschen Kaisers Wilhelm II. lebt seit Jahren zurückgezogen im Almtal.