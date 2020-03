Premierengefühle: Start für neuen OÖN-Newsletter "Fünf vor Neun"

Täglich um 8:55 Uhr bringen Sie die Mitglieder der OÖN-Chefredaktion in einem Morgenbrief auf den neusten Stand, mit Ein- und Ausblicken, Einschätzungen und Analysen. Zudem haben Sie seit heute die Möglichkeit, unter einer Vielzahl von verschiedenen Newsletter-Angeboten zu wählen: Die wichtigsten Informationen aus den Lokalredaktionen in Linz, Wels, Steyr, dem Salzkammergut, dem Inn- und Mühlviertel, aktuelle Politik-, Sport-, Wirtschaft- und Kultur-Nachrichten. Das Angebot ist für registrierte Nutzer kostenlos. >> Zur Anmeldung

"Fünf vor neun": Jeden Morgen bestens informiert

Lesen Sie hier den ersten "Fünf vor Neun"-Newsletter von OÖN-Chefredakteur Gerald Mandlbauer in voller Länge:

Guten Morgen!

Premierengefühle. Es ist 6.30 Uhr morgens, vor mir eine leere Textmaske, Tee dampft in der Tasse, die Sonne blendet, es wird ein wunderbarer Tag, allein im Kopf die pochende Regel, die gute Redner beherzigen. Die ersten zwei Sätze müssen sitzen. Danach fließt es von selbst. Wäre schön, wenn es künftig hier immer so wäre, davon hängen wir hier ab. Denn ab heute werden wir Sie täglich um 8.55 Uhr („Fünf vor Neun“) mit diesem Morgenbrief aus dem Newsroom der OÖN beglücken, geschrieben von Mitgliedern unserer Chefredaktion, oft kürzer, diesmal zur Premiere länger, hoffentlich nie langweilig, meist geschrieben zur Unzeit für einen Redakteur, also in aller Hergottsfrüh.

Wir wollen eine Innensicht und Außensicht geben, dabei nicht jeden Tag den Eindruck vermitteln, die Welt falle auseinander. Wir wollen von unseren Gefühlen schreiben und Ansichten, wir wollen munter machen, gegen den Strich bürsten, Informationen auschütten, die wir zuvor als Journalisten-Staubsauger eingesogen haben, alles tun, was Leute so erledigen, bei denen Beruf und Leidenschaft zusammen fallen und die es daher mit Gustav Mahler halten. „Ich kann nur arbeiten, etwas anderes habe ich nicht gelernt.“

Beginnen wir mit einem Kulturschock. Gestern trugen bei uns im Newsroom die ersten Mitarbeiter Gesichtsmasken, Überbleibsel der Rauch-Kallat-Periode, einige banden sie mit Gelassenheit um, andere mit Widerwillen, wenig verweigerten und sagten sich: Neben vielen Beschränkungen nicht auch noch diese. Gesichtsverhüllung kann jedenfalls nicht schaden. Wir wissen noch immer nicht, wie lange sich das Virus an der Luft hält. Angeblich 15 Minuten, hustet einer, wird er zur Virenschleuder,auch wenn er das Büro längst verlassen hat.

Auch die OÖN-Redaktion muss lernen, mit der Gefahr durch Corona umzugehen. Einen Flügel des Newsrooms halten wir gesperrt, für den Fall, dass es auch uns trifft und ein Teil in Quarantäne muss. Dann würden diejenigen, die heute von zuhause aus arbeiten, in der Zentrale übernehmen können,in einem klinisch sauberen Büro. Soweit die Theorie.

Wir glauben, wir sind gerüstet, wissen tun wir es nicht. Doch weil wir so etwas noch nie zuvor erlebt haben, machen wir es wie die Politik. Wir hanteln uns von einem Tag zum nächsten.

Wir halten bei Tag 2 in Woche 2 der Ausnahmebestimmungen - und bei vielen Leuten beginnt die Isolation zu wirken. Wer sich absichtlich isoliert, muss ja keineswegs einsam sein. Wem die Absonderung aufgezwungen wird, der kann darunter allerdings leiden, in allen Schattierungen und Ausprägungen. Einsamkeit kann töten, sie erhöht das Sterberisiko, die Fettleibigkeit, drückt auf die Psyche und sie trifft damit vor allem viele ältere Mitbürger. Einige von ihnen redeten sich gestern in einer Telefonstunde bei OÖN-Doktor Johannes Neuhofer ihren Frust von der Seele.

Vorzeitiges Ende der Isolation, darauf deutet allerdings wenig hin. Wenn sie mich um meine Einschätzung fragen, dann wage ich ein paar Prognosen. Das Meer werden wir als Österreicher vor dem Herbst nicht mehr sehen, wenn überhaupt noch heuer. Die Schüler gehen vom Heimunterricht direkt in die Sommerferien, digitales Lernen wird zur Notwendigkeit. Und bis die Geschäft öffnen werden, heißt es durchhalten, im günstigsten Fall bis Ende April, Anfang Mail. Und noch eines. Marillen aus der Wachau wird es heuer kaum gegen, aber daran ist Corona ausnahmsweise nicht schuld, vielmehr der Frost.

Auf Regierungsebene sickert durch, dass für eine Lockerung der Maßnahmen die Zahl der Neuinfektionen die Zahl der Gesundeten nicht übersteigen dürfe. Dies würde ungefähr einer Verdoppelung der Fälle binnen 14 Tagen entsprechen. Heute geschieht diese Verdoppelung alle zwei Tage.

Und dann würden diese Lockerungen auch nur erfolgen können, wenn jede Maßnahme, auf die verzichtet wird, durch eine andere ersetzt wird. Zum Beispiel durch das freiwillige Tragen von Masken, oder flächendeckende Schnelltests, oder die Kontrolle durch freiwillige Beobachtung über das Handy.

Big Data gegen Corona muss man sich so vorstellen: Handy eines nicht Infizierten trifft auf das Handy eines als infiziert gemeldeten, Alarm, wenige Minuten später kommt per SMS der Befehl zur Quarantäne. All das, Maske, Beobachtung, ist dem gelernten Österreicher fremd und zwider, doch er wird es mögen lernen müssen. Freiwillige könnten dann die ersten sein, die wieder ungehindert Auslauf erhalten. So ähnlich dürfen wir uns das späte Frühjahr vorstellen.

Corona-Hotspot ist aktuell Oberösterreich mit dem aktuellen Brennpunkt Neuhofen an der Krems. Doch auch das ist relativ. Denn es hängt von der Zahl der Tests ab, die einen testen mehr, die anderen sind „superschlau und testen weniger“ (Zitat eines Insiders), die Oberösterreicher sind bei den Besseren, daher soll ihnen die höchste Fallzahl auch nicht negativ ausgelegt werden, heißt es aus Wien. Vielleicht liegt der Hotspot ganz woanders, wir wissen es nur nicht.

Noch stochern wir im Nebel, er bleibt zäh. Es sei denn, es kommt der Durchbruch bei Medikamenten oder Impfungen. Ersteres ist erfolgversprechender sagt der Oberösterreicher Josef Penninger. Amerikaner und Deutsche kaufen zwei Medikamente bereits in großem Maßstab auf, angeblich hat sich auch Österreich ein großes Kontingent gesichert. Vielleicht demnächst hier schon mehr, das ist der gute Abschluss zum jungen Tag. Bleiben Sie dran.

